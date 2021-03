Tutto il calcio in tv in un unico pacchetto e senza abbonamento Sky: ecco la svolta epocale

Il futuro del calcio in tv sta cambiando. Dopo anni di dominio Sky, il quadro sta decisamente mutando, dopo la vittoria di DAZN-TIM

Il futuro, come si scriveva, potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Come scrive Repubblica, infatti, a partire dalla prossima stagione nulla esclude che TIM possa promuovere pacchetti unici in cui vedere tutto il calcio:

"Già oggi, per seguire la stagione di Serie A in corso, è possibile acquistare in promozione a 29,99 euro Tim Vison + Dazn (3 partite per ogni giornata di campionato) + Now (le restanti 7 più la Champions). Nulla impedisce - si immagina nemmeno l'Antitrust, visto che finora non ha avuto nulla da eccepire - che Tim dal prossimo agosto possa vendere pacchetti che comprendano gli abbonamenti a Dazn e Amazon Prime, che detengono esclusive, più uno a scelta fra Mediaset e Now. Ed ecco la seconda implicazione, per certi versi epocale: sarà possibile seguire le gare più importanti dei maggiori club italiani (fra campionato e Champions) anche senza alcun abbonamento a Sky", si legge.