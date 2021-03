Tuttosport, un titolo che lascia basiti: durissimo attacco di Pistocchi

La Juve batte la Lazio 3-1 ma per Tuttosport non basta. Il quotidiano si è scatenato in un attacco, a dir poco spericolato, contro Massa

Redazione1908

La Juve batte la Lazio 3-1 ma per Tuttosport non basta. Il quotidiano torinese si è scatenato in un attacco, a dir poco spericolato, nei confronti dell'arbitro Massa. Un arbitro definito un incapace in prima pagina. Un titolo molto pesante (mai usato per arbitraggi ben più scandalosi di quello di ieri) che ha lasciato strascichi.

Maurizio Pistocchi ha attaccato duramente Tuttosport. "E parlano di violenza", ha commentato il giornalista.