Cds – Udinese-Inter, Handanovic farà di tutto. Probabili questi tre recuperi

Quella del portiere diventa una mossa fondamentale, anche per dare all’Inter una certa sicurezza tra i pali

Non c'è tempo per pensare a quanto accaduto a Bologna, perché l'Inter già domenica ha una partita che non può sbagliare: alle 18 sarà infatti ospite dell'Udinese con l'obiettivo di continuare a sognare lo scudetto. Queste le ultime dall'infermeria secondo il Corriere dello Sport: "Per la sfida contro l’Udinese, si farà di tutto per recuperare Handanovic.