Marotta: “Bologna sfortunata e dimenticata, oggi solo i 3 punti. No ripercussioni”

Prima della sfida in casa dell'Udinese, ai microfoni di Dazn, ha parlato l'ad dell'Inter Beppe Marotta

"Dobbiamo guardare la partita di oggi come un esame da superare, dobbiamo ottenere il massimo, i tre punti. Noi quotidianamente siamo con la squadra, non è necessario fare particolari riunioni. Se non vinciamo campionato indirizzato? Noi dobbiamo pensare alla partita di oggi, l'Inter deve ottenere il massimo e il massimo sono i 3 punti. Bologna serata sfortunata, ormai dimenticata. Siamo concentrati sull'Udinese, anche oggi sarà una partita dura. Ripercussioni psicologiche? Assolutamente no, siamo abituati a vivere questo campionato altalenante. Siamo grandi, vaccinati, professionisti, tutte le cose vanno affrontate con grande determinazione e motivazione".