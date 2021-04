Mundo Deportivo: “L’UEFA ha offerto soldi alle 6 inglesi per ritirarsi dalla Superlega”

Non solo pressioni politiche e dei tifosi: la Superlega starebbe sul punto di naufragare perché l'UEFA ha offerto soldi alle inglesi

Le pressioni della politica e dei tifosi, contrari alla Superlega, non sono l'unico motivo per cui si è creata una spaccatura tra i club inglesi che hanno aderito al progetto. Secondo il 'Mundo Deportivo' l'Uefa avrebbe offerto una "notevole somma" di denaro alle sei società della Premier League per ritirarsi dalla nuova lega. La stessa offerta - scrivono dalla Spagna - non è arrivata ai club spagnoli.