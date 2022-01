UFFICIALE – Svolta Champions: fase a gironi 2022 chiude un mese prima: ultime gare a novembre

Con un comunicato, la UEFA ha annunciato che la fase a gironi della Champions League 2022-23 terminerà un mese prima

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la UEFA ha annunciato che la fase a gironi della Champions League 2022-23 terminerà un mese prima, ovvero nella due giorni dell'1-2 novembre 2022. La svolta, che segna la chiusura della prima parte della competizione in anticipo rispetto al consueto termine di inizio dicembre, è dovuta alla disputa dei Mondiali in Qatar, il cui inizio è previsto per il prossimo 21 novembre. Ecco, dunque, le date delle sei giornate della fase a gironi della prossima Champions League: