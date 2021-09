UFFICIALE / Bastoni salta la Samp, l’Inter: “Risentimento ai flessori. Altri esami…”

Il comunicato del club nerazzurro con cui si informa sulle condizioni del difensore reduce dagli impegni con la Nazionale di Mancini

Sarebbe stato titolare ma salterà la Sampdoria e si vedrà se riuscirà ad esserci per la gara di Champions contro il Real Madrid. Una tegola in casa Inter al rientro delle Nazionali. Bastoni, che non stava molto bene alla vigilia della gara contro la Lituania, ha poi giocato la gara dell'Italia. Ma al rientro alla Pinetina si è presentato un affaticamento muscolare. Lo staff medico ha disposto gli esami strumentali effettuati questa mattina.