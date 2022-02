UFFICIALE – Coppa Italia, Milan-Inter si giocherà martedì 1 marzo alle 21

Data e orario dell'andata delle semifinali di Coppa Italia

La Lega Serie A ha reso noti poco fa data e orario dell'andata delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa. Il derby Milan-Inter sarà infatti giocato martedì 1 marzo alle ore 21, mentre Fiorentina-Juventus mercoledì 2 allo stesso orario. I nerazzurri disputeranno quindi la stracittadina tra i due impegni di campionato contro Genoa in trasferta e Salernitana in casa. Entrambe le gare di Coppa saranno visibili in chiaro su Canale 5.