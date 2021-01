UFFICIALE – Esposito lascia la Spal: “Gli auguriamo il meglio e…”

“S.P.A.L. srl comunica di aver risolto anticipatamente il prestito dall’Internazionale FC dell’attaccante Sebastiano Esposito. In questi mesi, Sebastiano Esposito ha disputato 13 gare con la maglia biancazzurra (dieci in Serie B e tre in Coppa Italia) segnando un goal. La società biancazzurra ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza a Ferrara, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera”.

Così la Spal saluta Sebastiano Esposito. Per l’interista, si apre l’esperienza al Venezia.