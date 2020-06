UFFICIALE – Inter, tutte le date dell’Europa League: dal Getafe alla Final Eight, gli orari

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi per definire il calendario di riprogrammazione delle partite di UEFA Europa League 2019/2020 rinviate a causa dell’emergenza COVID-19.

La sfida tra Inter e Getafe, valida per gli ottavi di finale della competizione (originariamente in programma a marzo) verrà disputata in gara secca il 5/6 agosto in sede ancora da stabilire.

Il torneo proseguirà poi con match singoli a eliminazione diretta anche per quarti di finale (10/11 agosto), semifinale (16/17 agosto) e finale (21 agosto), in programma ad agosto nelle città di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen.

Le gare valide per gli ottavi si giocheranno alle ore 18:55 CET oppure alle ore 21:00 CET, mentre dal turno successivo tutti i match avranno inizio alle ore 21:00 CET.

(Fonte: Inter.it)