UFFICIALE – Inter, Agoume via dopo il rinnovo: va in prestito al Brest

L'Inter ha ufficializzato la cessione in prestito al Brest del centrocampista classe 2002 Lucien Agoume, dopo il rinnovo fino al 2025

Prima la firma sul rinnovo, poi la cessione in prestito. Lucien Agoume lascia l'Inter in prestito e va al Brest dopo aver prolungato il contratto fino al 2025 con il club nerazzurro. Ad annunciare il passaggio in Ligue 1 è proprio il club di viale della Liberazione attraverso un comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Lucien Agoume al Brest: il centrocampista classe 2002 si trasferisce al club francese a titolo temporaneo".