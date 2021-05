UFFICIALE / Inter-Udinese si gioca domenica 23 alle 15. Le altre gare…

Fissati gli orari dell'ultima giornata del massimo campionato italiano: i nerazzurri in onda su DAZN

L'ultima partita della squadra nerazzurra andrà in onda su Dazn. Il canale streaming trasmetterà quindi anche la festa scudetto sul prato del Meazza, con il ritiro della Coppa.

Per il principio della contemporaneità delle gare di domenica sera, ore 20.45, viene ridotto il margine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo a massimo cinque minuti.