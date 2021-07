UFFICIALE – Serie A e Coppa Italia, ecco tutte le date della prossima stagione

La Lega ha comunicato nel pomeriggio tutti gli appuntamenti per la stagione che inizierà il prossimo agosto

La Lega Serie A ha ufficializzato nel pomeriggio le date della prossima stagione. Il campionato partirà il prossimo 22 agosto e terminerà il 22 maggio 2022. In mezzo ci saranno ben cinque turni infrasettimanali, con le soste per la nazionale in programma a settembre, ottobre, novembre, gennaio e marzo. Sosta di due turni inoltre prevista a Natale.