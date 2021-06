Sky – Inter, la cifra finale per Hakimi. “Dopo l’ufficialità ci sarà uno stop perché…”

Il punto sul mercato nerazzurro, con l'esterno che è ormai virtualmente un calciatore del Paris Saint-Germain

E' partita in casa Inter la ricerca dell'erede di Achraf Hakimi, ormai virtualmente un calciatore del Paris Saint-Germain. Per la chiusura definitiva dell'operazione si attende infatti solo l'annuncio ufficiale, con il club nerazzurro che, secondo Sky Sport, ha già una strategia sul mercato: "Bellerin è una possibilità, non una certezza: c'è anche Zappacosta. Da quello che abbiamo capito, l'Inter si fermerà un attimo dopo l'ufficialità di Hakimi per un motivo: se vai oggi a chiedere un terzino destro, l'altro club sa che hai i soldi, visto che hai fatto una cessione grossa da 71 milioni di euro bonus compresi, 68+3. L'Inter dovrà fare +100 sulla campagna acquisti, gli altri soldi cercherà di prenderli da cessioni di giocatori non centrali. Gli obiettivi di Inzaghi sono due esterni: andrà capito cosa succederà a sinistra, Perisic è in scadenza 2022 e c'è Dimarco", riferisce Luca Marchetti.