Superlega, Glazer: “Ci scusiamo, non abbiamo rispettato tradizione. Rimedieremo”

Joel Glazer, co-chairman del Manchester United, si è "scusato senza riserve" con i tifosi per il ruolo del suo club nella Superlega

"Anche se le ferite sono aperte e capisco che ci vorra' del tempo per rimarginare le cicatrici", aggiunge il rappresentante della famiglia statunitense proprietaria dello United, " mi impegno personalmente a ricostruire la fiducia con i nostri fan e ad imparare dal messaggio che ci avete consegnato con tanta convinzione. Continuiamo a credere che il calcio europeo debba diventare piu' sostenibile in tutta la piramide a lungo termine. Tuttavia, accettiamo pienamente che la Superlega non fosse il modo giusto per farlo".

"Nel tentativo di creare una base piu' stabile per il gioco, non siamo riusciti a mostrare abbastanza rispetto per le sue tradizioni radicate - promozione, retrocessione, piramide del calcio - e per questo ci dispiace. Questa e' la piu' grande squadra di calcio del mondo e ci scusiamo senza riserve per i disordini causati in questi ultimi giorni. Per noi e' importante rimediare"