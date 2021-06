Stampa Uk – L’Inter cede Lukaku? Una clausola farebbe guadagnare lo United

Stando al Manchester Evening News da un'eventuale cessione del giocatore il club inglese guadagnerebbe una percentuale

L'Inter non vuole affatto cederlo. E questo bisogna sempre tenerlo in considerazione. In Italia si parla di Romelu Lukaku come punto fermo per il club nerazzurro e anche per Inzaghi che lo avrebbe già chiamato. In Inghilterra però i media sono convinti che i club inglesi tenteranno di strapparlo alla società interista.