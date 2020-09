Ass Urbanistica Milano: “San Siro? Aspettiamo una proposta. 6-8 mesi fisiologici per…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pierfrancesco Maran, assessore all’urbanistica di Milano, ha parlato così del futuro del nuovo stadio di Milano: “Stiamo aspettando che i club depositino una proposta che dovrà essere analizzata. Si è lavorato bene negli scorsi mesi, quindi diversi punti critici sono stati risolti: bisogna avere una proposta dettagliata che deve essere valutata. Speriamo che il lavoro impostato sia essenziale perché sia molto rapido il parere favorevole. Inter e Milan non propongono solo uno stadio, ma propongono di rivedere tutti gli spazi intorno con anche luoghi commerciali, alberghi e spazi e uffici. Normale che la valutazione non possa essere sì o no in 5 minuti. Ci vorranno mesi sia perché dovrà essere votato dal Consiglio Comunale di Milano, sia perché larga parte dell’approvazione è di carattere regionale. Quindi 6-8 mesi sono fisiologici per una pratica del genere, poi i tempi di costruzione: prima bisogna vedere se l’esito sia positivo come auspichiamo. Le Olimpiadi saranno probabilmente l’ultimo evento storico del vecchio Meazza più che il primo di quello nuovo: l’importante è che sia un punto strategico per la città”.