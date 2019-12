Vacanze di Natale: ecco le mete scelte dai giocatori dell’Inter, dalla montagna a Dubai

Vacanze meritate per l’Inter, che chiude l’anno prima in classifica a braccetto con la Juventus. Antonio Conte ha concesso alla sua squadra un po’ di giorni di riposo per festeggiare il Natale, con le dovute accortezze e senza esagerare. Ecco dove trascorreranno i prossimi giorni i giocatori nerazzurri…

Nicolò Barella ha scelto il Trentino Alto Adige come destinazione per riposarsi durante le feste natalizie. In compagnia della moglie Federica, delle due bimbe e di parenti e amici.