Tiki Taka, Valenti contro Zampini: “Zhang attacca la Lega, non la Juve: hai la coda di paglia?”

Lo sfogo di Steven Zhang e il caos dei rinvii delle partite di Serie A sono stati argomenti di forte dibattito negli studi di Tiki Taka. E anche di scontro tra Ciccio Valenti, noto conduttore radiofonico e tifoso dell’Inter, e Massimo Zampini, giornalista e tifoso della Juventus. In merito al rinvio dello scontro diretto, Valenti ha detto: “Era tutto a posto, poi qualcuno ha cambiato la situazione”. “Qualcuno alla Lega, non alla Juventus”, ha risposto Zampini. E Valenti ha prontamente reagito: “Ma chi ha detto la Juventus? Hai la coda di paglia? Zhang sta dicendo cose dirette al presidente della Lega: il fatto che tu possa sentire un retrogusto per la Juve sono altre cose. Il problema delle porte chiuse è un problema di sicurezza, ficcati nella testa che non c’entrano niente la Juve o l’Inter. Togliti dal calcio”. Zampini ha risposto: “La partita è stata spostata perché la Lega Calcio ha ritenuto che sarebbe stata più bella Juve-Inter a porte aperte”. Valenti sbotta: “Nel momento in cui c’è una situazione con 2000 contagiati in Italia non posso pensare a questo”. Alla fine Pierluigi Pardo ha chiesto un abbraccio di pace tra i due.