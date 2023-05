L’Inter scopre il valore della continuità. LuLa? Ora non c’è coppia che vale come loro

"Mezzogiorno con ribaltone, aggancio e contro-sorpasso. Nell’ordine, all’ora di pranzo l’Inter ha rovesciato la Lazio – da 0-1 a 3-1 -, ha acciuffato la Roma e il Milan a quota 57 punti per un quarto posto collettivo a tre. Una buona e bella domenica per Simone Inzaghi, la sua squadra ha riscoperto il valore della continuità: seconda vittoria di fila in campionato, non succedeva da febbraio. Qualunque risultato diverso dalla vittoria dell’Inter sarebbe stato ingiusto. Di rado in stagione abbiamo visto un’Inter dominante come ieri, complice una Lazio tutt’altro che sarriana", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Il cambio della svolta, come a Empoli sette giorni prima. Lukaku senza Lautaro sembra indebolito e smarrito. Lukaku con Lautaro ritrova potenza e brillantezza. L’alchimia della LuLa ha resistito alla separazione della scorsa stagione e alle peripezie dell’attuale annata. È bastata riproporla per riattivarla. Assist di Lukaku per l’1-1 di Lautaro. Assist di Lukaku per il 2-1 di Gosens. Assist di...Vecino per il 3-1 della doppietta di Lautaro. Due assist di Lukaku più due gol di Lautaro, il manifesto di una coppia che ha elaborato movimenti e interscambi propri. A questo punto sarebbe autolesionista non schierare quei due come titolari contro il Milan in Champions. Non c’è altra coppia che valga tanto, in un’Inter ritornata Inter anche in campionato. Non è tardi per rimediare e prendersi quel che all’inizio si dava per scontato, la qualificazione Champions", analizza Gazzetta.