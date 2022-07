Suning vende? Valore Inter salito: le cifre attuali. “A meno che non si presenti un emiro…”

"È il paradosso che contraddistingue Suning e la famiglia Zhang, unica proprietà cinese rimasta in un club europeo di alto livello: nei primi sei anni di presidenza, nessuno ha vinto più trofei (non ci sono riusciti i Moratti, Fraizzoli e Pellegrini) ma - c’è da scommetterci - il giorno che il gruppo di Nanchino venderà la società (magari a un fondo: ci si era andati vicini con Bc Partners) molti stapperanno spumante. Al momento, a meno che non si presenti qualche emiro - il valore del club è salito a 1,2-1,3 milioni -, l’eventualità non è presa in considerazione".