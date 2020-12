Inter-Shakhtar, tutto o niente: le cifre di una partita decisiva. In cassa entrerebbero più…

Una partita che può cambiare il volto di una stagione. Ma non solo. Inter-Shakhtar Donetsk non deciderà solo se i nerazzurri accederanno nove anni dopo agli ottavi di Champions League, ma sarà importante anche per le casse del club di Viale della Liberazione.

Come scrive Tuttosport, infatti, i 90′ contro gli ucraini possono valere in tutto circa 13 milioni di euro:

“… Vincere per la gloria e per provare a ritornare dopo nove anni negli ottavi di Champions League, risultato che farebbe bene al brand nerazzurro e felice di conseguenza Suning. Centrare la qualificazione, infatti, porterebbe nelle casse del club circa 10.5 milioni (9.5 per l’approdo agli ottavi, più 1 milione di market pool aggiuntivo), oltre ai 2.7 milioni che la Uefa versa in caso di vittoria in una partita del girone. In tutto più di 13 milioni che andrebbero a unirsi ai quasi 40 già incassati fra partecipazione, premi e bonus per il ranking storico“.

(Fonte: Tuttosport)