EL, i valori delle rose delle 16 regine: Inter al top, dietro solo allo United. Dati pazzeschi

Lo si sente dire da più parti: l‘Inter è fra le favorite assolute per la vittoria dell’Europa League. E a confermarlo ci sono anche i numeri, relativi soprattutto al valore delle rose delle squadre rimaste in gioco. Tolta quella del Manchester United (che affronta il fanalino di coda Lask), infatti, quella dei nerazzurri è la rosa più preziosa nel lotto delle 16. Numeri che raccontano le possibilità reali di portare a Milano il trofeo in palio a maggio a Danzica e le ambizioni del club nerazzurro. Ecco i valori:

VALORE ROSA INTER (in milioni di euro): 682,40

VALORE ROSA GETAFE (in milioni di euro): 177,60