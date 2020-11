VIDEO / Non c’è pace per Vanheusden: brutto infortunio per il giocatore uscito in barella

Non c’è pace per Zinho Vanheusden. Il giovane difensore belga è caduto male nella propria area di rigore nel corso della gara tra Standard-KV Oostende. Vanheusden ha già subito un intervento chirurgico al ginocchio sinistro l’anno scorso ed è rimasto fermo per mesi. Adesso a preoccupare è il ginocchio destro, ma non è ancora chiaro quanto sia grave il danno. Tuttavia, a giudicare dalle urla dello sfortunato giocatore, sembra che l’infortunio sia abbastanza grave. Vanheusden è stato costretto a uscire dal campo in barella.

(nieuwsblad.de)