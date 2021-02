CEO Standard: “Vanheusden tornerà all’Inter, c’è un accordo a prescindere dalla proprietà”

Nel corso di un'intervista, l'amministratore delegato dello Standard Liegi ha confermato che Vanhesuden tornerà all'Inter

Zinho Vanheusden tornerà all' Inter al termine di questa stagione, a prescindere dal cambio o meno di proprietà al vertice del club nerazzurro.

A confermarlo è stato Alexandre Grosjean, amministratore delegato dello Standard Liegi, che ai microfoni di Het Belang van Limburg ha confermato come tra i due club ci sia un accordo per permettere al difensore, attualmente infortunato, di tornare a Milano per una somma di 17 milioni di euro. Ecco le sue dichiarazioni: