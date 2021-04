Vanni: “Improbabile che Zhang sia a Crotone sabato. Ecco perché”

Il presidente nerazzurro potrebbe saltare la trasferta di sabato prossimo

Giorni intensi attendono Steven Zhang. Il presidente dell'Inter è appena rientrato a Milano e presto avrà modo di incontrare dirigenti, squadra e il resto dei dipendenti per tutti i chiarimenti sul futuro del club. Intanto, potrebbe saltare la trasferta di Crotone. Il motivo? Lo spiega Franco Vanni sul suo profilo Twitter: "È improbabile che Steven Zhang possa essere a Crotone sabato: le autorità sanitarie italiane hanno autorizzato spostamenti senza obbligo di quarantena, come da protocollo, solo per "comprovate esigenze lavorative" (riunioni e simili). Dovrebbe quindi stare a Milano".