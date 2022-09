Vanni: “Inter, Nike non fornisce abbastanza maglie: il punto. C’è la deadline per Digitalbits”

"Per quanto riguarda gli sponsor, l’Inter lavora per raddoppiare le entrate da Nike, che però non starebbe fornendo abbastanza maglie ufficiali per soddisfare la domanda: la seconda divisa non è acquistabile dal sito e la presentazione della terza slitta. Attivata la collaborazione con Konami, i dirigenti nerazzurri stanno per chiudere con un nuovo sponsor di manica. Fine gennaio è la deadline per la soluzione del caso Digitalbits: lo sponsor non paga e l’Inter, che non esclude lo scontro legale, si guarda intorno per sostituirlo".