Vanni: “Inter-Sassuolo? C’è la data”. E poi chiarisce ogni dubbio sui nazionali

Il giornalista ha aggiornato sulla possibile data di svolgimento della gara tra l'Inter e il Sassuolo

"Con ogni probabilità la gara Inter-Sassuolo sarà giocata ad aprile. La prima data utile è mercoledì 7/4 ma una decisione ancora non c'è. Entro sera (al più tardi domani) dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale della Lega di Serie A". Questo l'annuncio su Twitter di Franco Vanni , giornalista di Repubblica, in merito allo svolgimento della gara tra Inter e Sassuolo. La partita è stata ufficialmente vietata dall'ATS di Milano , che ha disposto l'annullamento di qualsiasi attività fino alla giornata di domenica 21 marzo compresa.

Il giornalista ha poi chiarito la questione in merito alla possibilità che i giocatori negativi raggiungano le proprie nazionali: "Il divieto a partire per le nazionali per i giocatori dell'Inter vale per 14 giorni (periodo standard di quarantena) a partire da ieri, ultimo momento di contatto del gruppo con De Vrij e Vecino. In pratica: tutti a Milano fino a mercoledì 31 marzo, anche i negativi".