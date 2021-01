Sono state vibranti le proteste del Benevento per un contatto tra Ranocchia e Lapadula all’11esimo del primo tempo. L’attaccante, lanciato a rete, viene toccato dal difensore nerazzurro. L’arbitro Pasqua ha lasciato correre non ravvisando nessun fallo, nonostante le proteste dei giocatori di Inzaghi che chiedevano l’intervento del Var. Ma in questo caso non potevano intervenire dalla sala Var perché il tocco è avvenuto fuori area.