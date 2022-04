Niente Scamacca o Thuram? “C’è una vecchia conoscenza che l’Inter può prendere”

Qualora l'Inter non riuscisse a raggiungere obiettivi primari - Scamacca o Thuram -, potrebbe anche provare a strappare in prestito questo nome

Oltre al vice-Brozovic , l'Inter ha anche un'altra priorità sul mercato: l'acquisto di un vero e proprio numero 9. E il viaggio a Madrid di Piero Ausilio, spiega Tuttosport, potrebbe portare a riallacciare i contatti per un nome già sondato diverse volte: "Fra i giocatori in uscita da Madrid c’è anche Luka Jovic , vecchia conoscenza dell’Inter.

L’attaccante serbo lontano da Francoforte non è riuscito a ripetersi, ha il contratto fino al 2025 e la società nerazzurra, qualora non riuscisse a raggiungere obiettivi primari - Scamacca o Thuram -, potrebbe anche provare a strapparlo in prestito".