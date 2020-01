GdS: “Vecino, feeling mai nato con Conte. Il tecnico non ha digerito alcuni comportamenti…”

Tra i giocatori in uscita dall’Inter potrebbe esserci anche Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano potrebbe essere inserito come contropartita per qualche trattativa, vedi Eriksen o Kessie. Questi i motivi secondo La Gazzetta dello Sport che spingono Vecino fuori dall’Inter:

“L’uruguaiano è ormai fuori dal progetto Conte, molteplici i motivi di scontro con il tecnico, tra i due non è mai scattato il feeling dal punto di vista caratteriale. E qualche comportamento, nel corso della stagione, non è stato digerito”.