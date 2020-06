Sky – Inter, situazione Vecino da monitorare: oggi si è allenato a parte. E per la sfida di Napoli…

Come riportato da Sky Sport, in casa Inter c’è da monitorare la situazione legata a Matias Vecino: il centrocampista uruguayano ha subito un’infiammazione al ginocchio e necessita di trattamenti particolari, sebbene la situazione non sia grave tanto che l’ex Empoli e Fiorentina si è allenato a parte negli ultimi giorni. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Vecino sarà monitorato giorno per giorno per capire se potrà essere a disposizione per la trasferta di Napoli: il centrocampista è un elemento molto importante per Conte, anche a gara in corso.