Vecino: “Inter, scudetto sul petto è responsabilità. Carichi per la nuova stagione”

Il centrocampista uruguaiano ha segnato nel 2-0 contro il Parma e poi ha parlato ai microfoni di Inter Tv

Ha giocato nell'amichevole contro il Parmaed è suo il gol del 2-0, Matias Vecino è arrivato poi ai microfoni di Inter Tv per commentare quanto successo al Tardini: «L'Inter non molla nulla? Conta mettere minuti nelle gambe per il campionato. Buona partita, c'è da migliorare per trovare la condizione, siamo sulla buona strada».