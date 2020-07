Vecino complica i piani dell’Inter: fuori altri due mesi. Problema mercato: ora plusvalenza difficile

L’Inter recupera Stefano Sensi per l’Europa League. Il centrocampista dovrebbe andare in panchina con il Getafe, ma arrivano anche cattive notizie dall’infermeria.

“Le condizioni di Matias Vecino – stagione chiusa, rieducazione in corso a Barcellona – rischiano di diventare un problema anche in ottica mercato. Il centrocampista sarà costretto ai box altri due mesi. Così diventa difficile trovare eventuali acquirenti, salvo essere costretti a uno sconto molto importante che in casa Inter nessuno prende in considerazione. L’uscita di Vecino, con conseguente plusvalenza, adesso è tutt’altro che scontata”, spiega La Gazzetta dello Sport.