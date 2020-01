Mercato, Vecino è stato “nominato”: arriva l’indizio sul possibile sostituto all’Inter

Prima Politano, poi Gabigol. Ma le uscite in casa Inter non sono finite. I nerazzurri hanno accolto Christian Eriksen ma nelle idee di Antonio Conte, quelli dei due attaccanti non saranno gli ultimi addii.

Poi, assicura il Corriere dello Sport, “sarà il turno di Vecino: l’Everton ci pensa, ma l’Inter lo cederà solo a titolo definitivo. Per sostituirlo Conte non ha smesso di pensare a Vidal, ma il Barcellona ha ribadito che, nonostante le ultime due panchine consecutive, non intende cedere il cileno”.

Indizio per l’identikit

“Altrimenti caccia sempre all’estero: nel mirino ci sono giocatori che stanno trovando poco spazio nelle rispettive squadre e che potrebbero essere spinti a cambiare in ottica Euro 2020”.