Inter, Vecino: “Peccato il pareggio, ma abbiamo un vantaggio. Loro dovranno venire a San Siro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Shakhtar Donetsk-Inter, Matias Vecino ha commentato così quanto accaduto a Kiev

"Partita difficile, loro sanno metterti in difficoltà con la loro velocità, giocano bene. Abbiamo avuto difficoltà a indirizzarla nella nostra direzione. Ma è ancora tutto aperto, loro devono venire a giocare a casa nostra e questo è un vantaggio. Con loro sono sempre partite aperte, giocano in maniera molto offensiva. Peccato non aver segnato, perché abbiamo avuto le occasioni per vincerla. Spero di dare con continuità il mio contributo, spero di prendere ritmo e aiutare la squadra".