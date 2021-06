Inter-Juve 2018, sparito il video di Vecino? La sequenza del servizio de Le Iene

Continua l'inchiesta de le Iene sull'arbitraggio dell'ormai famosissima partita tra Inter e Juventus del 2018. Quella della mancata espulsione di Pjanic . E se fino a qualche giorno fa si era parlato solo di quella azione e di quanto accaduto in occasione del mancato rosso del bianconero tra arbitro in campo e sala VAR, adesso arriva una nuova rivelazione dal programma di Italia 1.

"Dopo l'audio sparito risulta scomparso anche il video della sala Var nel momento del cartellino rosso a Vecino. E questo, anche secondo tutte le versioni date dal designatore degli arbitri Rizzoli, doveva proprio esserci", sottolineano i giornalisti de Le Iene. Era il 18esimo del primo tempo e l'Inter era rimasta in dieci in seguito all'espulsione del centrocampista arrivata dopo che il direttore di gara decise di andare a rivedere il suo cartellino giallo al VAR. Ma manca il video di quel momento, di cosa si sono detti in sala VAR i direttori di gara.