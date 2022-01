Venezia, allerta massima: calciatori al campo già pronti, docce a casa

Il club lagunare ha dovuto alzare il livello di attenzione adottando diverse misure di precauzione dopo gli ultimi contagi

Venezia-Inter di sabato pomeriggio è in dubbio. Sono 8 al momento i calciatori positivi tra i lagunari, uno in meno rispetto al limite imposto dal nuovo protocollo. Intanto, come informa l'ANSA, sono aumentate cautela e prevenzione all'interno del ritiro della squadra di Zanetti. La squadra oggi si è comunque allenata, nonostante l'innalzamento delle misure di sicurezza: i componenti del club arrivano direttamente con la propria vettura al campo di allenamento già vestiti per scendere in campo. L'utilizzo dello spogliatoio è vietato e le docce devono essere fatte a casa. Ad ogni evento vengono effettuati tamponi, per evitare altri contagi sebbene sia impossibile, allo stato, ipotizzare qualsiasi sviluppo della situazione sanitaria.