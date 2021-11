LIVEBLOG / Venezia-Inter: 0-1. I tifosi: “Gol Calhanoglu. Eppure è arrivato gratis”

La squadra di Inzaghi impegnata nella trasferta contro la formazione di Zanetti: i sostenitori interisti commentano sui social

"Centriamo la qualificazione, poi potremo concentrarci sul campionato". Simone Inzaghi, alla vigilia della gara contro lo Shakhtar ha caricato la squadra, così, con una promessa. Ora che la qualificazione è stata acquisita, l'Inter è chiamata a concentrarsi sul suo cammino in campionato. La tappa al Penzo di Venezia non è da sottovalutare e anche Cordoba ha avvisato la squadra nerazzurra: la formazione di Zanetti non lascerà nulla di caso. Altrettanto dovrà fare la compagine interista per confermare quanto di buono fatto col Napoli. I tifosi interisti accompagneranno il mister e i suoi ragazzi incitandoli anche da casa e sui social. Vi raccontiamo le loro reazioni durante la gara con meme, gioie, momenti di tensione e la solita immancabile ironia nerazzurra.