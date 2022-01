Veron: “Inter favorita sulla Juve, Inzaghi l’ha trasformata. Non un caso che…”

Le considerazioni dell'ex centrocampista nerazzurro a poche ore dalla finale di Supercoppa in programma al Meazza

Dopo di lui l'Inter ne ha vinte altre, ma Juan Sebastian Veron è l'uomo che ha deciso l'ultima Supercoppa dei nerazzurri contro la Juventus. L'ex centrocampista argentino è stato intervistato dal Corriere dello Sport in occasione della gara di questa sera. Queste le sue parole: «Splendido anche se è passato tanto tempo. In una serata di pioggia, vincemmo una grande gara, con il cuore e con il carattere. Il nostro era un gruppo forte che aveva iniziato un percorso vincente qualche mese prima conquistando la Coppa Italia».

«Io ci credo. L’Inter sta facendo un grande campionato ed è prima con merito. In Serie A ha perso una partita su venti: non può essere un caso. Giocare a San Siro sarà un ulteriore vantaggio».

«Il valore di Allegri non è in discussione, ma a pochi giorni dalla fine del mercato ha perso Ronaldo, non uno qualsiasi. L’Inter adesso è un passo avanti rispetto alla Juventus. Come squadra e come gruppo».