Verso Inter-Fiorentina e corsa Champions: oggi alle 14.30 sul canale Twitch

La finale di Coppa Italia alle porta, Inter e Fiorentina domani sera scenderanno in campo per contendersi il Trofeo che vede i nerazzurri campioni in carica. Ma non c'è solo la finale in palio per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi dovrà chiudere il discorso qualificazione per la prossima Champions già nella sfida di sabato contro l'Atalanta al Meazza.