Ts – Verso Inter-Genoa, Esposito scalda i motori. A centrocampo l’idea più stuzzicante è…

In vista della gara contro il Genoa, per l’Inter e Antonio Conte è ancora emergenza a centrocampo. Secondo Tuttosport l’allenatore nerazzurro potrebbe far giocare in mediana Milan Skriniar. “L’idea più stuzzicante è piazzare Skriniar davanti alla difesa: in una partita che si preannuncia difficilissima, pensare a non prendere gol potrebbe essere la strada più facile per arrivare ai tre punti, anche perché l’Inter, prima o poi, una rete la segna sempre (da inizio stagione è andata in bianco solo con la Roma). Questo al netto dell’opzione meno auspicabile, ovvero di un forfait pure di Borja Valero : in quel caso verrebbe piazzato in mezzo al campo anche Candreva , con Vecino unico tra gli interisti nel suo ruolo abituale. Difficile, in tal senso, che possa essere lanciato Agoume dal primo minuto: l’impatto a Firenze sulla partita ha infatti dimostrato come il francese sia ancora alquanto acerbo“.

ESPOSITO – Per l’attacco è Sebastiano Esposito l’indiziato numero uno per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez: “ È lui il primo candidato nell’affiancare Romelu Lukaku per sostituire Lautaro Martinez: il declinante Politano visto nei finali di partita con Barcellona e Fiorentina è sembrato un giocatore ormai sfiduciato dall’idea di non avere un ruolo nel 3-5-2 di Conte. Probabilmente la sua strada e quella dell’Inter si divideranno dopo la gara con il Genoa. Attaccanti che saranno alimentati soprattutto dagli esterni: lì dovrebbero giocare Candreva (polpaccio di Borja permettendo) e Lazaro , con D’Ambrosio che potrebbe affiancare De Vrij e Bastoni in difesa. Postilla su Stefano Sensi : potrebbe essere recuperabile per una mezz’ora, nei prossimi giorni sarà più chiaro se Conte vorrà comunque averlo con sé in panchina oppure se verrà ritenuto più funzionale non prendere il minimo rischio in attesa che, dopo la sosta, torni a splendere il sole su Appiano”.

(Tuttosport)