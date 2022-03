GdS – Verso Juve-Inter, tornano Brozo-De Vrij. Inzaghi ha scelto l’attacco

Le ultime da Appiano Gentile verso la gara con i bianconeri in programma domenica sera all'Allianz Stadium

Juventus-Inter si avvicina e Inzaghi intensifica le valutazioni sulla formazione da mandare in campo. A tal proposito arrivano indicazioni importanti da Appiano Gentile, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "De Vrij e Brozovic hanno lavorato da soli pure nei giorni di riposo, cominciando anche a forzare un po’. Da oggi potrebbero cominciare a unirsi al resto del gruppo, almeno per una parte della seduta. Per entrambi il problema al polpaccio sembra superato e la chance di rivederli con la Juve sono elevate. Domani cominceranno a rientrare anche i nazionali europei, per i sudamericani si dovrà aspettare venerdì. Lautaro, guarito dal Covid, scalpita: il Toro guiderà l’attacco nerazzurro, al suo fianco ci sarà Dzeko".