Vice Lukaku, l’Inter pensa a un fedelissimo di Inzaghi: valutazioni in corso

Il nuovo tecnico nerazzurro potrebbe portare con sè a Milano uno dei suoi ex calciatori: si pensa a un rinforzo in attacco

In casa Inter è ufficialmente iniziata l'era Simone Inzaghi: il nuovo tecnico nerazzurro è già al lavoro con la dirigenza per individuare le pedine necessarie per puntellare l'organico della rosa campione d'Italia. Una delle lacune già evidenziate ai tempi di Conte, oltre all'esterno mancino, è quella legata all'assenza di un vice Lukaku. A tal proposito l'Inter potrebbe rimediare con un fedelissimo di Inzaghi: Felipe Caicedo .

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, l'Inter starebbe valutando con grande attenzione il profilo dell'attaccante ecuadoregno, autore di 9 reti in 30 presenze nell'ultima stagione. Per caratteristiche fisiche rappresenta il vice Lukaku ideale: in questi anni alla Lazio si è fatto apprezzare per la sua capacità di saper essere spesso e volentieri decisivo a partita in corso, oltre ad essere in grado di giocare sia da prima che da seconda punta. Considerata la sua età (33 anni a settembre) e il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno, non è da escludere che possa lasciare la Capitale senza il bisogno di sborsare una cifra considerevole.