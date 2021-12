Vice-Perisic, idea Inter in Serie A: “Ausilio ne è un grande estimatore da tempo”

Il club nerazzurro è alla ricerca di un giocatore che possa far rifiatare il croato: nome dalla Serie A che può tornare in auge

Il piano dell'Inter in vista del mercato di gennaio sembra chiaro: la priorità è quella di trovare un giocatore per la fascia sinistra in grado di far rifiatare Ivan Perisic. E come scrive La Gazzetta dello Sport, può tornare in auge un nome già sondato dal club in passato, quello di Mohamed Fares: "Per l’algerino di proprietà della Lazio è fissato un diritto di riscatto intorno ai 7 milioni che per il momento non sembrerebbe neppure in discussione: potrebbe diventare un'idea come vice-Perisic per l’Inter, essendone Ausilio estimatore dai tempi della Primavera del Verona. Quel che è certo è che in caso di proposte, come per (quasi) tutti, verrebbero valutate attentamente".