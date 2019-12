In Spagna – Vidal vuole andare via: l’agente incontra il Barcellona oggi. L’Inter c’è, ma…

Alla fine ieri ha giocato nel Clasico contro il Real Madrid. Ma tutte le attenzioni sono concentrate su Vidal da tempo e ieri sono aumentate le voci sul suo possibile addio al Barça. Pare abbia abbandonato l’allenamento alla vigilia della gara contro il Real perché riteneva che Valverde non lo avrebbe impiegato durante la partita. Il Mundo Deportivo scrive che oggi potrebbe esserci un incontro, nella sede blaugrana, tra i dirigenti e l’agente Felicevich. C’è da chiarire la situazione del cileno che è al centro dell’interesse dell’Inter. “Il calciatore ha sempre avuto un ruolo di primo piano nelle sue ex squadre e non ha nessuno intenzione di avere un ruolo secondario nel Barça, ha per questo chiesto all’agente una via d’uscita. Chiaro che il club spagnolo non lo farà partire senza un’offerta interessante. Nonostante sia una riserva per Valverde è considerato importante dalla società che lo ritiene necessario per raggiungere gli obiettivi”, si legge sul sito sportivo spagnolo.