Sky – Vidal, il Barça ha dato la sua risposta all’agente. Inter pronta a trattare. Le alternative…

Quella con il Genoa è l’ultima partita dell’anno, poi arriverà la pausa natalizia e l’Inter recupererà uomini e energie in vista del nuovo anno. Oltre ai soliti assenti per infortunio mancheranno anche Brozovic e Lautaro Martinez, per squalifica. E quindi in attacco al posto dell’argentino giocherà uno tra Politano ed Esposito per dare una mano a Lukaku. In mezzo i dubbi sono maggiori. Borja Valero è uscito acciaccato dalla sfida contro la Fiorentina, Sensi e Gagliardini ancora out e per schierare uno dei due bisognerebbe correre qualche rischio. Candreva sta meglio.

A Conte tocca trovare la soluzione in attesa del mercato di gennaio. Ma non sarà facile ottenere in prestito Vidal dal Barcellona. Il club ha spiegato all’agente del cileno che non intende darlo via. La trattativa è all’inizio, spiegano a Skysport e dipende molto dal giocatore e dall’Inter che vorrebbe ripartire con lui nel motore. Rimangono aperte le piste Soumaré e Kulusevski che sta dimostrando ad ogni gara quanto vale.

(Fonte: SS24)