CorSera – Vidal, Barcellona furioso con l’Inter. L’accusa? Ciò che i catalani fanno sempre!

La denuncia di Arturo Vidal, che pretende il pagamento di bonus da parte del Barcellona pari a 2,4 milioni di euro, ha fatto scoppiare il caos in Catalogna intorno al centrocampista cileno.

Il Barcellona è infuriato con Vidal e anche con l’Inter, che avrebbe contattato l’effervescente giocatore sudamericano senza passare attraverso il club, spiega il Corriere della Sera.

Ma così, ormai, fan tutti, compresi i catalani (denunciati dall’Atletico Madrid per la stessa cosa fatta con Griezmann ndr). Di sicuro il rapporto con il giocatore si è definitivamente sgretolato. E ricostruirlo a metà stagione non è semplice. Vidal dal Cile, dove si trova in vacanza, fa conoscere il suo pensiero: «Trovo ingiusto che non mi vengano riconosciuti quei soldi, ma è una questione che non ha niente a che vedere con il mercato», l’inevitabile precisazione concordata con Fernando Felicevich, il suo manager, il regista dell’operazione.