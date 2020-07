MD – Inter, sfuma definitivamente Vidal? Il Barça ora si è convinto: confermato il cileno

Il futuro di Arturo Vidal potrebbe essere ancora al Barcellona. Negli scorsi mesi il cileno è stato parecchio accostato all’Inter, con Conte che da tempo sogna di riaverlo in squadra. Il contratto di Vidal scade nel giugno del 2021 e l’intenzione del club blaugrana è di confermarlo nella rosa del prossimo anno. Le sue caratteristiche sono uniche nella formazione catalana e in quest’ultima parte di stagione ha dato un contributo importante.

Nei mesi di lockdown Vidal era stato accostato sia alla Juve che all’Inter per uno scambio con Pjanic e con Lautaro. Ora è molto probabile che non cambi maglia. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, ci sono stato alcune riunioni della dirigenza per il progetto del prossimo anno e Vidal sarebbe stato confermato come parte di questo progetto. Anche lo spogliatoio del Barça vorrebbe ritrovare il prossimo anno il giocatore cileno.