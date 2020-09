Vidal, mancano ancora dettagli col Barça. Arriverà all’Inter a zero, Conte lo aspetta in settimana

Continuano le trattative tra Arturo Vidal e il Barcellona. Il cileno vuole l’Inter il prima possibile, ma ancora non c’è un accordo tra le parti.

Come spiega La Gazzetta dello Sport “Un’altra riunione via web è andata in scena ieri tra la dirigenza del Barcellona e Fernando Felicevich, agente di Vidal. La questione, più che sull’ultimo anno di ingaggio, è relativa ad alcuni vecchi premi che il cileno pretende dal club catalano, per i quali lo scorso inverno avviò anche una causa. Si è diffusa nel pomeriggio in Catalogna la voce secondo cui il Barcellona pretenderebbe dall’Inter un piccolo indennizzo per il trasferimento, sulla scia di quel che il Siviglia ha fatto con Rakitic (1,5 milioni di euro). In realtà il club nerazzurro ha avuto garanzie che l’operazione sarà a costo zero. Il contratto di Vidal – due anni più un terzo opzionale a 6 milioni netti a stagione – è già pronto. Lo sbarco a Milano non dovrebbe avvenire oggi: sarà comunque entro la settimana, non appena Arturo avrà concluso la sua personale trattativa con il Barça”.